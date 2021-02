Michael LE GRAND

# Postes occupés :

- Chef de projet (2011-2012)

- Consultant fonctionnel (2009-2010)

- Consultant technique (2007-2009)



# Connaissances fonctionnelles / Processus métiers :

- Vente

- Marketing

- Service Client





# Principales missions réalisées depuis 2007, dans le cadre de projets pour des PME et Grands Comptes :



- Avant-Vente (rédaction et défense d'offres)

- Gestion de projet

- Identification et analyse des besoins utilisateurs

- Animation d'Ateliers fonctionnels et techniques

- Rédaction des spécifications fonctionnelles (Business Processes/Rules, Uses Cases)

- Rédaction du document d'architecture et spécifications techniques

- Mise en oeuvre : configuration Salesforce.com, développements, migration de données

- Organisation de la recette / Rédaction des scénarios de test

- Déploiement

- Rédaction des supports de formation

- Formation utilisateurs



# Compétences techniques :

- Configuration Salesforce.com

- Interfaces : Dev. Web Services, ETL Talend, EAI IBolt, Dataloader

- Développements spécifiques : Apex, Visualforce, .Net, PHP, Java, Javascript

- Migration de données (Tools : ETL, SGBD & SQL, Excel, Dataloader)



# Méthodologies :

- Projet : Scrum, UML, Merise

- Développements Apex : PAD (Salesforce.com France)



# Certifications et formations Salesforce.com :

- Certification "Consultant CON 201" (Implementation Essentials)

- Certification "Administrator ADM 201" (Administration Essentials)

- Formation "Force.com Advanced Developer DEV 501" (Visualforce, Force.com Apex Code, and DaaS)



Mes compétences :

Apex

API

Architecture

Cloud

Cloud computing

COMPUTING

Interfaces

Saas

Saas Cloud

Salesforce

Visualforce

Web

Web Services