Mickael CORVE

Domicilié depuis 1997 dans le département de la Sarthe, je suis en charge du développement des ventes de machines à café automatiques haut de gamme sur 20 départements du grand ouest.

En contact avec différents interlocuteurs du monde du CHR,je suis en charge du bon suivi commercial sur mon secteur, aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau organisationnel.

Filliale du groupe Melitta Allemagne,inventeur du filtre à café pyramidale depuis plus de 100 ans, nos solutions de distributions de boissons chaudes de hautes technologies, nous permettent de compter dans nos clients nationaux, de grandes enseignes connues et reconnues dans les domaines de la restauration rapide, de l'hôtellerie milieu et haut de gamme et la restauration d'entreprise.



Mes compétences :

Autodidacte

Persévérant

Négociation

Dynamique

suivi maintenance