Mickaël DUCORNET

Après un master en marketing digital et diverses expériences en agences et chez l'annonceur, j'ai acquis une vision globale du webmarketing et une expertise dans le référencement naturel.



Conscient de l'importance que revêt Internet aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises et de l'enjeu que représente une bonne communication

sur ce support, j'ai décidé de fonder Equalizer Agency, une agence webmarketing reposant sur le recrutement de consultants indépendants expérimentés dans leurs domaines de compétence.



Notre conviction est que certains projets demandent des compétences particulières et une certaine flexibilité dans l'acquisition de celles-ci. L'internalisation des compétences n'est pas toujours souhaitable car l'émulation entre experts est rarement présente.



Le consultant indépendant se doit d'être à la pointe de l'actualité sur son domaine d'expertise pour rester compétitif.



C'est ce savoir que nous voulons mettre à la disposition des clients d'Equalizer Agency.



Mes compétences :

freelance

SEO

web marketing

search marketing