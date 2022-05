Mickael LEBOUVIER

Je suis diplômé d'un MASTER MIAGE et en poste chez Smile à Asnières-sur-Seine.

Ma formation m'a préparé au domaine du développement et de la gestion de projet informatique.



** Compétences Informatiques **



LANGAGES DE PROGRAMMATION :

• C

• Java



BASE DE DONNEES :

• SQL (Oracle, MySQL) + PhpMyAdmin

• Access (VBA,VB)

• JDBC



PROGRAMMATION WEB :

• HTML

• PHP

• CSS

• JavaScript (JQuery, Ajax)

• Symfony2





MODELISATION :

• Merise

• UML



Mes compétences :

Communication

MySQL

Javascript / JQuery / Ajax

Symfony2

PHP 4 et 5

Mercurial / SVN / Git