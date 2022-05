Mickael MASSIERE

Diplomé de L'université de Poitiers d'une maitrise de psychologie clinique et d'un Master 2 professionnel de "Médiation dans les organisations".

après l'obtention de mon diplôme je me suis naturellement tourné vers une fonction m'attirant depuis quelques années: commercial.

j'ai une première expérience en tant que VRP dans la vente directe auprès des particuliers.

Je suis actuellement en poste de conseiller particuliers en banque,dans le morbihan.



Par ailleurs, je suis :

-Ancien élu étudiant membre du conseil d'administration de l'université de Poitiers.

-Ancien membre de la section disciplinaire de l'université de Poitiers.

-Ancien élu étudiant au conseil de l'U.F.R. Sciences Humaines et Arts



Mes compétences :

Banque