Mickael ROY

Organisé, rigoureux, autonome, j’ai le sens du travail d’équipe. Fort de mon expérience sur les plateformes Windows et Unix, je dispose également d’une excellente capacité d’analyse et de synthèse.



Durant 10 ans au sein de Sogeti, j'ai pu faire preuve d'une grande capacité d'adaptation auprès de grands comptes, comme France 3, Dassault Aviation, ou encore GPN membre du groupe TOTAL. Aujourd'hui au sein de ID-2, La Société Genérale est mon client



Mes compétences :

DFS

DOS

Windows

Ghostcast Server

WDS

Forefront TMG

Scripts Powershell

AIX

WSUS

SAN

Symantec SEP11

DHCP

Symantec BackupExec

DNS

Microsoft Exchange 2007/2010

Lotus domino

SharePoint 2007 WSSv3

Active Directory + GPO

TCP/IP

Ethernet

Microsoft Windows 7 et 8.1

Lotus Notes/Domino

SAP

Microsoft Exchange 2010

Microsoft SharePoint

Symantec Ghost

Microsoft Windows 2003 Server; 2008 server

Active Directory

Dynamic Host Control protocol

SQL

EasyVista