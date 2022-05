Mohamed ERRAJI

J'assure le management des achats de matières premières et ingrédients pour la zone Western Europe du Groupe Mondelez International. J'encadre une équipe de 4 acheteurs basés en France et Belgique. Un périmètre qui regroupe 18 usines / > 1000 références / > 200 M€ de dépenses concernées.

En complément je gère le portefeuille d'achats stratégiques des vitamines et levures pour le Groupe en Europe.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Business

Gestion de projet

Gestion de projet internet

Internet