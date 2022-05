Mohamed FALL

Je suis fondateur et président de la SAS GREENSYSTECH une startup opérant dans les technologies propres et qui a été Lauréat du Concours National d'Aide à la Création de Technologies Innovantes en 2010 (émergence) et en 2012 (création-développement). Ce concours est organisé par Oséo et le ministère de la recherche.



Site web :Array





J'ai travaillé de 2001 à 2010 comme ingénieur de Design de Circuits Intégrés Radiofréquences (RF) chez Philips Semiconductors devenu NXP Semiconductors

en 2006.



Avant de rejoindre Philips Semiconductors, j'ai effectué, de 1998 à 2001, une thèse de doctorat sur des circuits télécoms à l'iemn (institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie)à Villeneuve d'Ascsq (Nord de la France)



Master d'Administration des Entreprises* de l'IAE de Caen, Diplômé en Juin 2008.



* Pour plus de détails sur la formation, retenue parmi une sélection internationale de 15 MBA/masters par le magazine CAPITAL, veuillez vous rendre sur le site http://www.iae.unicaen.fr/



Mes compétences :

Business

Création

Énergies renouvelables

Innovation

Management

Management de l'innovation