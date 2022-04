Muriel TREZEGUET

Psychologue & ergonome j'exerce mon activité de consultante en libéral depuis 16 ans.

Mon activité de décline en deux axes :



1° La formation, l'ingénierie et l'accompagnement auprès de salariés ou étudiants du secteur privée et public



2° L'audit - Conseil où promouvoir et maintenir la santé au travail en proposant des principes de solutions est l'essentiel de mon activité.



Ma double compétence (psychologue & ergonome) et mes diverses expériences professionnelles me permettent de me confronter à des interventions toutes aussi diverses qu'enrichissantes.



L'obtention d'une habilitation PRAP INRS me permets de compléter de manière pertinente mes analyses. Par exemple le lien entre TMS & risques psychosociaux.





J'exerce mon activité sur tout le territoire français (métropole et outremer)



Mes compétences :

Art

Audit

Formation

Management

PRAP

Risques psychosociaux

Superviseur en entreprise

TMS