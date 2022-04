Mustapha BASSAIDI

Ma principale activitée est de garantir la fiabilité et la qualité des données référentielles des applicatifs financiers transverses du groupe DOCAPOST (telles que données analytiques, comptes comptables, tiers, articles...), et à assurer leur mises à jour (création, modification, désactivation) pour le compte de l'ensemble des filiales.



- Centraliser les demandes relatives aux référentiels de la base de l’ERP



- Analyser ces demandes et contrôler le bien fondé et la cohérence en rapport avec les règles de gestion



-Assurer la mise à jour de la base articles et tarifs



-Effectuer périodiquement des contrôle de cohérence et de conformité par rapport aux règles de gestion des référentiels (repérer les anomalies, proposer des actions correctives ou d’apurement)



Mes compétences :

Comptabilité

Support informatique

Commercial

Acheteur

Automobile

Achat