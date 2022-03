Nadège BERNARD

Forte de 12 ans dexpérience dans l'Industrie, j'ai ressenti le besoin de relever de nouveaux défis en adéquation avec mes rêves d'enfance.

Tout en continuant à faire valoir mes compétences en reporting et à développer mon savoir du Lean Manufacturing avec ma certification Green Belt, je suis autrice de romans de fiction. Plus que de la romance, jécris des trames de vie traitant de sujets de société actuels où lamour vient guider les protagonistes vers une meilleure version deux-mêmes à travers un développement psychologique authentique et inspirant.