Nastassia CASTRO

Titulaire d'une licence Communication et Marketing ainsi que d'un BTS Assistant de Manager, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant qu'assistante commerciale.



Dynamique, polyvalente et responsable, je suis à la recherche de nouveaux défis qui me permettront de mettre mes connaissances et mon expérience au service d'une équipe performante et m’amèneront à développer de nouvelles compétences.



Je suis capable de m'adapter très rapidement à un nouvel environnement de travail et serai donc très rapidement opérationnelle.



Mes compétences :

Communication

Assistante commerciale

Tourisme

Droit des sociétés

Vente

Secrétaire polyvalente

Réseaux sociaux

Droit du travail

Marketing

Station de ski

Assistante