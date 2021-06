Une expertise significative de 20 années au sein de directions administratives et financières de PME, filiales de groupes internationaux me permet de prendre en charge des responsabilités et fonctions dans le contrôle de gestion et la finance/comptabilité. A cela sajoutent ma maîtrise dExcel et une bonne connaissance des ERP. De plus, Je suis dotée d'un esprit danalyse et de synthèse, d'un bon relationnel, et d'une forte implication.