Nathalie THOMAS

Compétences professionnelles :

Mise en place de projets stratégiques, expertise sur le développement de la mission, prospection d'activités nouvelles en fonction des évolutions législatives, garantie d'une qualité de service auprés des publics et de programmation annuelle.



Domaines de compétences :

Supervision de processus d'administration, d'ingénérie, mise en oeuvre et évaluation des dispositifs.

Recrutement, management, ressources humaines, evolution des compétences, mutualisation des moyens.

Organisation, gestion des moyens logistiques.

Responsabilité du budget et gestion financière de l'établissement.

Responsabilité des personnes et des biens en matière de sécurité.

Communication, représentation.



Formations :

Rédaction de rapport, accueil gestion des conflits, concours cadre A, savoir manager une équipe, formation aide aux communes, étude des systemes complexes, relation avec la presse....



Centres d'intérêt :

Sports de montagnes, voyages, développement personnel, méditation, hygiène de vie.