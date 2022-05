Nathalie TRANCART

Domaines de compétences



Distribution, Vente, Logistique

• Gestion de gros clients, réponses aux Appels d'Offres (élaboration mémoire technique, pricing, soutenance ...)

• Suivi et pilotage des différents tableaux de bord économique (décomposition CA, marge, budget, frais de perso..)

• Veille à la bonne application des politiques commerciales

• Inventaire, mise en place d'actions correctives et gestion d'outils de contrôle de mesures des actions correctives

• Elaboration d’outil de reporting et de contrôle



Management

• Management d’équipe pluridisciplinaire, multiqualification (employé, agent de maîtrise, cadre)

• Gestion de situations difficiles (post braquage, agression..)

• Organisation et animation de réunions cadres (dans le cadre d’intégration, d’incentive et de teambuilding)



Relations Sociales et Ressources Humaines

. Elaboration et suivi d'animations sociales ayant pour cible l’ensemble des collaborateurs

• Animation et suivi du baromètre social et du droit d’expression

• Gestion des IRP

• Gestion de conflits

• Pilote de la Stratégie sociale et garant du climat social

• Entretien annuel et suivi

• Détection de potentiel, évolution du personnel

• Recrutement, définition du plan de formation, mise en place et suivi des actions de formation

• Gestion et pilotage du disciplinaire, des ruptures de contrat

• Mise en place et suivi du document unique d’évaluation des risques



Aptitudes Personnelles

• Empathie, diplomatie

• Dynamisme et convivialité

• Rigueur et autonomie

• Stratégie et négociation

• Fibre opérationnelle et proactivité

• Langues: Anglais: courant

Espagnol: courant

Portugais: courant



Mes compétences :

Directeur régional

Management

Manager

Responsable centre de profit