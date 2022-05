Nathalie TRANCART

Recrutement

* Détection et analyse des besoins

* Rédaction des profils de postes

* Sourcing (réseau, organismes, Internet, écoles…)

* Passation d’entretiens et de tests d’aptitudes

* Mise en place et suivi de dispositifs EMTPR, AFPR, POE

* Participation aux forums pour l’emploi



Formation

* Recueil des besoins

* Elaboration du plan de formation

* Recherche de prestataires (négociation, devis)

* Gestion des budgets

* Suivi et organisation des sessions

* Evaluation

* Montage des dossiers OPCA et suivi des financements

* Suivi des demandes des salariés (DIF, CIF, VAE)

* Participation aux commissions formation



Gestion du personnel

* Intégration des nouveaux embauchés

* Rédaction des contrats de travail, avenants...

* Suivi arrêts maladie, accidents de travail, congés et congés spéciaux

* Gestion DUE, visites médicales, EPI

* Gestion départs (démissions, licenciements...)

* Suivi des accords (seniors, TH)

* Gestion des conflits

* Préparation d’audit URSSAF et Inspection du Travail



Autres

* Participation à la rédaction du Journal d'entreprise

* Animation d’ateliers sur les TRE et la connaissance de l’entreprise

* Connaissances juridiques Droit du Travail

* Formée SST, RSE et Egalité de traitement