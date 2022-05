Nathan HOLMENSCHLAGER

From a High Level Technician in food (dairy product) and following my interest for the universe of the dairy industry, the desire to gain experience, I naturally decided to make a professional license specializing in dairy product. Afterwards, I wanted to open my field of knowledge and develop new skills by integrating an Engineering school in Food and factory design.

It was during this period that I developed the taste for management and the desire to travel, thus guiding me towards a position of commissioning Engineer for GEA in the Niro division. I have acquired a range of new skills : electrical/design/site supervisor/mechanical/automatism and improve my management and process skills. Today I oriented myself to posts in China for the interest of this country and the urge to develop the dairy sector (and all the challenges it represents).





Mes compétences :

Amélioration continue

Process Engineering

Organisation du travail

Management d'équipe

Industrie agroalimentaire

Persévérant et responsable

Management de projet

Biochimie et Chimie Alimentaire

Process

Qualité