Nathanaël DURANTON

Recherche d'un poste de salarié en comptabilité - gestion dans le domaine de l'immobilier tourisme ou comptabilité générale.

Je bénéficie d'une expérience de 10 ans en tant qu'assistant de gestion, en responsabilité de la comptabilité génrale, paye gestion du personnel, conception et suivis de budget et tableau de bord.

j'ai acquis cette expérience dans le domaine de l'immobilier-tourisme.

J'ai également géré ma structure indépendante de service en comptabilité-gestion et conseil en entreprise de 2009 à 2011.