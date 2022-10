Nicolas ANTONINI

En Mode UP! est le premier "VisMaVie" de StartUP !



En Mode UP! c'est la volonté de faire jaillir ou renaître l'esprit "Pionnier", de profiter de tous les bienfaits qu'apporte la connaissance et l'usage des codes liés à l'Entrepreneuriat et aux StartUP.



En Mode UP! intervient principalement au cœur des Entreprises, des Écoles & des Universités afin de créer des solutions innovantes : les Disruptive Digital Day (3D), l'Art du Pitch et Mon Projet - Ma StartUP !

L'objectif : bousculer les codes établis, de développer une culture et un savoir-faire basé sur la réalité des Entrepreneur afin de favoriser : agilité, prise de décision, co-création, recomand'actions©, créativité et Innovation !



En Mode UP! est également un fabuleux accélérateur de renouveau pour le Management et l'Union des collaborateurs : "seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ! "



En Mode UP! n'est pas une simulation, pas un exercice, pas un jeu de rôle, c'est en devenant réellement StartUPer que la transformation s'opère. Les participants en immersion dans la réalité des Entrepreneurs se connectent à leurs réelles aspirations, renouent avec l'esprit "Pionnier" et réalisent que seule l'ACTION provoque la TRANSFORMATION !



En Mode UP! propose également de démocratiser l'Entrepreneuriat et l'univers des StartUP auprès du plus grand nombre grâce aux soirées "VisMaVie" de StartUP tous les mois à Paris & à Lyon.



"Il faut du souffle pour changer d'état d'esprit et transformer le Monde. C’est en embrassant l’univers et le quotidien des StartUP que l’on fait taire ses incertitudes et que l’on répond à l'angoisse de l'inconnu par l'action !"

Catherine BARBA, Marraine d' En Mode UP! En savoir plus sur http://www.enmodeup.com



