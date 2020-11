Nicolas GARNIER

Passionné de musique et impliqué depuis des années dans le secteur associatif musical, j'ai terminé mon cursus de droit par une spécialité en propriété intellectuelle. Mes études et mes expériences professionnelles et personnelles m'ont ainsi permis d'appréhender les nouveaux enjeux, défis et pratiques d'un secteur en pleine mutation.



Je suis aujourd'hui à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles dans le secteur de la musique ou de la culture plus largement. N'hésitez pas à me contacter, j'aurai plaisir à échanger avec vous sur nos expériences ou toute proposition.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle