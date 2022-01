Nicolas GUILLOT

Responsable de la production de champignons de Paris Frais.

Gestion d'une production en ultrafrais

Organisation des équipes avec 250 opérateurs de cueille et 8 chefs d'équipe

4 lignes de production, et 8 salles indépendantes

Quelques chiffres :

250 tonnes de champignons vendus par semaine

300 000 barquettes expédiées par semaine

35 produits différents, avec un stock en ultrafrais

Travail en 2x8, 365 jours par an



Mes compétences :

Agroalimentaire

Production

Production Agro-alimentaire

Production agroalimentaire

Qualité

Sécurité