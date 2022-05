Nicolas HELLIER

Suite à mon stage ingénieur de fin d'études je suis entré dans la vie active en tant que responsable d'atelier, poste qui m'a permis de développer mes compétences managériales et les connaissances relatives à la gestion d'un atelier agro-alimentaire. Après quelques années j'ai poursuivi vers un poste de Responsable Méthodes et Process : élément important entre la production, la maintenance et les services annexes je participe activement à la spécialisation et à la montée en puissance du site.

Fort de ces 5 années j'ai opté pour un nouveau secteur alimentaire afin de reproduire mes expériences et continuer d'évoluer.



Mes compétences :

Management

Gestion de la production

Agroalimentaire

Informatique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Optimisation des process

Formation