Nicolas HENRY

20 ans d'expérience industrielle en France et à l'étranger : excellence opérationnelle, Supply Chain et Service Client



Ingénieur de formation, mon expertise porte sur les organisations industrielles et logistiques, les flux et les stocks, les processus opérationnels, l'administration du service client, et le management d'équipe.



Je contribue à la mise en place :

- des évolutions des schémas directeurs industriels et logistiques,

- de plans de progrès d'excellence industrielle (philosophie Lean) sur les axes organisation / processus / compétences / outils,

- de l'optimisation des stocks, des flux et de leur pilotage (du plan stratégique à leur exécution),

- de la performance et l'organisation dans le service client et l'administration des ventes.



Certifié APICS, DDPP et DDLP (Demand Driven Institute), IMCM (Change Management)