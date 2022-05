Nicolas HEPNER

Diplômé d’une école de commerce spécialisée dans la vente et le marketing, j’ai réalisé l’essentiel de mes 20 ans de carrière professionnelle dans des entreprises de distribution reconnues. J’y ai, notamment, occupé des postes d’acheteur, de commercial et manager d’équipes. Ces fonctions m’ont permises d’acquérir et d’aiguiser des compétences en termes de négociations, de logistique/ approvisionnement, de management d’équipes (Administratives, commerciales) et de gestion.

J’ai pu développer, au travers de ces différentes fonctions, des qualités de rigueur, d’organisation, et acquérir une vraie culture du résultat. Enfin ces expériences acquises dans des contextes internationaux m’ont prouvées que je pouvais m’adapter facilement à de nouveaux environnements.



Mes compétences :

Gestion de projet

Manager

Négociateur

Commerciale

Organisation du travail

Logistique globale

Approvisionnement

Achats

Compte de résultats