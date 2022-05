Nicolas HOUDEBINE

Professionnel dynamique, je peux rejoindre votre équipe de Direction pour répondre aux missions et projets de DAF/RAF, Directeur Financier, Directeur Contrôle de Gestion, en France ou à l'étranger (anglais courant). J'ai 20 années d'expériences professionnelles dans les services : assurance, mutuelle, banque, santé, association, service public, conseil. J'ai animé des équipes de 20 personnes.



Mes DOMAINES d'EXPERTISE :

MANAGEMENT et ORGANISATION : 14 ans d'encadrement en environnement en croissance et en transformation

ADMINISTRATION FINANCIERE :

- contrôle de gestion/comptabilité analytique/budget : mise en place/pilotage et formateur expert DEMOS

- comptabilité générale : tenue/amélioration des processus

- fiscalité : mise en place/optimisation

- trésorerie/relations bancaires

- achats/revue des contrats

JURIDIQUE et REGLEMENTAIRE : association/GIE, assurance santé obligatoire/complémentaire, représentation Ministères/Tutelles, référent GBCP

GESTION de PROJETS et MAITRISE d'OUVRAGE : direction de projets transversaux de longue durée, mise en place/administration du SI financier

CONTROLE INTERNE et QUALITE : évaluation/maîtrise des risques, certification de processus financiers

SOLVENCY 2 : conseil et formation sur la réforme



Mes REUSSITES :

- Mise en place SI financier et sectorisation fiscale

- Maîtrise des coûts : projet réussi de "cost killing"

- Acceptation de dossiers de financement par les pouvoirs publics

- Parcours à prise de responsabilités et d'autonomie croissante

- Création et vente offre commerciale SOLVENCY 2



Mes AMBITIONS :

- participer à l'élaboration et à la réussite dans la durée de la stratégie de l'entreprise

- maîtriser et améliorer les équilibres financiers et la gestion du risque

- accompagner et faire progresser les équipes dans un climat de confiance partagée



Mes compétences :

Management d'équipes

Management de projet

Direction financière

Assurance

Santé

Protection sociale

MOA

Organisation

Contrôle de gestion

Comptabilité

CODA

Trésorerie