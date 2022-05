Je m’appelle Nicolas HYPOLITE, j’ai 34 ans.



Fasciné par le Minitel sur lequel j’ai dessiné mes premiers dessins, l’écran informatique n’a, depuis lors, cessé d’aiguiser ma curiosité pour décrypter ses secrets.



L’analyse des problèmes et la recherche de solutions adaptées me passionnent tout autant.



Avide de connaissances, j’aime relever les défis pour optimiser au maximum l’outil informatique. La curiosité, mon esprit créatif, mon sens de la communication, de l’écoute et de l’échange, sont pour moi autant d’atouts nécessaires et indispensables pour trouver les meilleures solutions d’administrations.



Remettant en cause chaque jour l’existant, et l’informatique étant pour moi un monde toujours en évolution, toutes les innovations m’intéressent pour gagner en productivité.



Toujours force de propositions, dynamique, motivé et autonome, je souhaite intégrer une équipe stable avec laquelle je pourrai évoluer. Je mettrai tout en œuvre pour être celui que vous recherchez en mettant ma pierre à l’évolution de votre entreprise.



Mes compétences :

Active Directory + GPO

Vbscript

Support informatique

Créativité et réactivité

HTA

Powershell

Site internet

Linux Debian

Relever des défis

Système d'information

Informatique

Hyper-V

VMWare vSphere

VMWare Horizon with View