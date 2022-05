Nicolas JUAN

10 années d'expérience dans le domaine de la vidéo et de la photographie.



Nous effectuons tous types de captations (évènements, séminaires, concerts, pièces de théâtre...) avec du matériel professionnel tant dans le tournage que dans le montage.



Pour vos tournages, nous mettons à votre disposition des cadreurs et monteurs professionnels.



Particuliers, nous mettons en image votre mariage, baptême, soirées et même

votre vidéographie (votre vie en film)...



Professionnels, nous réalisons votre film de communication, de séminaires et votre création de logos.



Mes compétences :

Montage

Audiovisuel

Photographie

Prise de vue vidéo

Réalisation