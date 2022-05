Nicolas LE BEON

De formation technico-commerciale, j’évolue depuis 15 ans dans la direction d’hôtels restaurants en France. Mes compétences acquises au sein de Louvre Hotels et Accorhotels me permettent de réaliser les différentes missions commerciales, financières et managériales d’un centre de profits :



- Élaborer une stratégie commerciale pour atteindre les objectifs fixés

- Définir des plans d’actions pour garantir la croissance et la rentabilité

- Fidéliser, développer et s’assurer de la satisfaction de mon portefeuille clients



- Piloter la gestion financière de mon exploitation

- Réaliser les prévisionnels en fonction des orientations du groupe

- Analyser les résultats et mettre en place des actions correctives



- Recruter, former et accompagner mes collaborateurs dans leur évolution

- Accroître la compétence et la performance de mon équipe

- S’assurer de leur bien-être et garantir le respect des règles et des procédures



Mes compétences :

Gestion financière

Analyse financière

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Management commercial

Gestion de projet

Management opérationnel

Négociation commerciale

Commercialisation

Développement des compétences

Développement commercial