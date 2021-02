Nicolas VERSTAEVEL

Docteur en Intelligence Artificielle de l'Université de Toulouse. Le principal sujet de mes recherches est l’étude de la complexité dans les systèmes naturels et artificiels, notamment au travers de l’apprentissage artificiel et les systèmes multi-agents.



Mes recherches actuelles portent sur la conception de systèmes artificiel capables d'apprentissage sans feedback explicite et l'application de la technologie des systèmes multi-agents pour résoudre des problèmes issues de l'industrie.



Mots-clés: systèmes multi-agents, robotique, apprentissage artificiel, big data, résolution de problèmes et systèmes complexes



Mes compétences :

Intelligence collective

Robotique

Simulation Multi Agent

Domotique

Apprentissage

Java

C++

C Programming Language