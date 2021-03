Noémie DUMESNIL (HITTINGER)

Pharmacien de formation, j'ai achevé mon cursus par un master 2 en "Assurance qualité et contrôle microbiologique des produits de santé et des aliments".

Forte de mes expériences passées, je recherche un poste dynamique me permettant de mettre à profit ma rigueur et mon sens de l'analyse.Le poste idéal serait en adéquation avec ma volonté d'élargir mon champ d'expertise technique en combinant qualité et productivité.



"En bref" :



Environnements de prédilection : Entreprises pharmaceutiques (notamment celles axées sur la fabrication de formes liquides, stériles ou non)



Domaines de compétences : Assurance qualité - Production - Management - Microbiologie - I speak english (for sure!)



Points forts : Sociable, passionnée, rigoureuse, sens de l'analyse, adaptable, autonome, pédagogue



Points à améliorer : Limiter la recherche du consensus, gestion du temps de travail



J'aime : Soulever des points d'amélioration, suggérer des solutions, tout en fédérant différents services autour d'un objectif commun.



J'ai des difficultés avec : Objectifs irréalistes, méthodologies subjectives, absence de volonté de standardisation.



Type de management souhaité : Manager "coach"



N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus!