Norbert MANZO

« Je n'avais que de l'amour à transmettre »

PHOS. France-Antilles Martinique 29.09.2011



OPÉRÉE D'UNE TUMEUR AU CERVEAU AU CHU. Joyce est une artiste coiffeuse. Cela signifie qu'elle ne se contente pas seulement de coiffer ses clientes et clients mais qu'elle les conseille. Il est vrai que malgré son relatif jeune âge, elle comptabilise près d'une vingtaine d'années d'expérience dans le métier. Un métier qu'elle a appris à aimer et qu'elle aime parce qu'elle est passée par la main de maîtres d'apprentissage très réputés sur la place.

Cinquième d'une fratrie de 7 enfants, mère d'un petit Mehdy âgé tout juste de 10 ans, elle semble aussi douce qu'elle est belle et coquette. Et jusqu'à ce jour du 15 août 2011 où elle a eu son premier malaise, elle confiera qu'elle « vivait et s'investissait » dans son métier à « 200 kilomètres à l'heure » . « J'étais de tous les salons, de toutes les foires, partout où je pouvais valoriser mon métier, mon salon, mes réalisations, rien ne pouvait m'arrêter » . Sauf la maladie. Une maladie qu'elle devinait sans pour autant vouloir se l'avouer.

En effet, « j'avais des symptômes qui se caractérisaient par des maux de tête, la difficulté grandissante à supporter la lumière et puis des paralysies passagères aux orteils » nous avoue Joyce. Mais, elle considérait qu'elle avait trop de choses à faire pour se laisser arrêter par ces petits bobos. Il fallait avancer, courir, oublier, en tout cas, ne surtout pas penser pour ne pas s'avouer la terrible vérité. Hélas, le lundi 15 août, elle ne se sent pas bien et fait un malaise chez elle. Elle appelle alors les urgences hospitalières qui lui conseillent du doliprane et autres médicaments pour soigner sa migraine. Le mardi, elle accepte de se reposer mais dès le lendemain, elle décide de retrouver son salon au bourg du François.

Un billet aller...retour

Pas question de fainéanter, ses clients ne peuvent souffrir de l'absence prolongée de leur coiffeuse préférée. Néanmoins, elle prend la précaution de passer chez son médecin traitant. En voyant son état, le Dr Roussi appelle immédiatement les pompiers qui l'évacuent vers le CHU la Meynard. Scanner, IRM, prises de sang, électrocardiogramme révèlent à Jocelyne ce qu'elle soupçonnait et redoutait tant, elle souffre d'un problème neurologique. Placée en soins intensifs le soir même, elle sera alors prise en charge par le docteur Norbert Manzo et son équipe. Résultats des examens à l'appui, on lui annonce un méningiome, c'est-à-dire, une tumeur au cerveau. L'opération est programmée pour le 22 août. « J'ai pris la nouvelle avec beaucoup de philosophie. J'ai appelé mon fils, j'ai envoyé un texto à certains de mes amis leur disant que je venais de prendre un billet aller-retour et que mon retour se fera avec la bénédiction du seigneur. Je leur disais aussi que je n'avais que de l'amour à transmettre » . L'opération qui a débuté à 9 h s'est terminée à 19 h » . L'équipe soignante fut très étonnée de sa grande capacité de récupération suite à une si longue et délicate intervention.

Et si elle tient tant à témoigner aujourd'hui, c'est parce que Jocelyne considère qu'elle sort de loin et qu'elle a eu la chance de tomber sur un médecin et une équipe exceptionnelle de l'hôpital de la Meynard. Elle souhaite aussi dire combien il est important de faire face à sa maladie et de faire confiance et défendre notre centre hospitalier.

Et comme chaque année, à la saint Michel, saint patron du François, c'est-à-dire, aujourd'hui, elle organise son opération porte ouverte. Elle ouvre son salon de coiffure aux visiteurs. Mais cette année, elle ne parlera que de coiffure, elle veut témoigner, rendre hommage au docteur Norbert Manzo qui sera présent ainsi qu'à son équipe.

Une « happy-end » grâce au CHU Pierre Zobda-Quitman

Propos recueillis par H.M. France-Antilles Martinique 27.08.2011



