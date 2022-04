Norbert Viaud



3 Allée des bergeronnettes 91940 Les Ulis

Tel : 06 14 19 92 80

ntviaud@club-internet.fr

57 ans

Marié, 1 enfant









Négociation commerciale et connaissances techniques.

Maîtrise du secteur agroalimentaire français.







Expérience professionnelle



Depuis 06/2009: SENSIENT FLAVORS

Key Account Savory



2006-2009: CONCEPT AROME



Fonction: Directeur commercial



1992-2006 SYMRISE (arômes) ex HAARMANN et REIMER



Fonction : - Responsable Commercial



Responsabilité : - Depuis 1998: Responsable commercial France arômes salés. Encadrement des commerciaux.

Gestion d’un chiffre d’affaires de 5000 K€.



-1992-1998: Responsable commercial Ouest France sur toutes les activités agroalimentaires. Suivi et développement des ventes auprès de grands comptes.



1984 - 1992 ARALCO (arômes)



Fonction : - Responsable Commercial Sud France



Responsabilité : - Implantation et développement des produits auprès des industries agroalimentaires du Sud de la France. (Evolution du CA de 0 à 1 000 K€).



1982 – 1983 ORBEL (industrie pharmaceutique)



Fonction - Responsable R-D et Qualité



Responsabilité - Optimisation des process

- Suivi qualité produits

- Encadrement de 3 techniciens



1980 – 1982 Centrale Nucléaire du Bugey



Fonction - Technicien Supérieur



Responsabilité - Analyse des effluents liquides





Langue

Anglais - Lu, écrit, parlé.



Loisirs

Voyages (USA, Mexique, Indonésie, Maroc, Europe)

Cinéma

Pratique du ski et de la marche