Gérant de la société Elearnis :



Elearnis est une entreprise innovante, propulsée par une équipe passionnée et polyvalente qui saura comprendre et apporter des solutions aux besoins de votre entreprise. Notre approche sur mesure vous permettra d’acquérir un produit unique et adapté, d’une part à votre besoin de formation, et de l’autre à votre stratégie de communication globale.



Notre expérience et la remise en question constante de nos compétences face aux nouvelles technologies garantissent des outils conformes aux derniers standards web et compatibles sur de multiples supports, pour une expérience utilisateur optimale.



Au fil de nos 15 années d’expérience, nous avons acquis de prestigieuses références et réalisé plus de 400 produits. Vous aussi, confiez-nous votre projet Digital !



Pour entrer en contact :

olivier.chemin@elearnis.fr





Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Internet

Communication

E-learning

Formation