Olivier KLETT

Une formation initiale de professionnel de santé, complétée ensuite par des fonctions managériales dans un organisme de formation continue, puis par une formation de qualiticien m'ont permis d'acquérir une vision large de l'homme et de l'entreprise, de leurs fonctionnements réciproques, de leur relations symbiotiques, et de leurs impératifs spécifiques.



Kinésithérapeute et Sophrologue de formation, j'ai exercé cette profession à titre libéral pendant 15 ans, au cours desquels j'ai accompagné de nombreux patients dans la résolution de pathologies diverses et souvent de mal-être. J'ai pu à cette occasion constater que la plupart des problèmes responsables des « douleurs » à l'origine des consultations étaient en relation, de près ou de loin, avec l'activité professionnelle. Souvent, travailler fait mal, et en conséquence, dégrade la capacité de travail comme la qualité de vie.



La problématique de la prévention est alors devenue pour moi une base de recherche permanente.

Les questions étaient: "Quels sont les facteurs susceptibles, dans la vie professionnelle, de générer des troubles affectant la santé physique et mentale?", et surtout, "Est-il possible de faire fructifier une entreprise tout en ayant comme objectif majeur de préserver l'équilibre physique et mental des salariés?".

Un certain nombre de chefs d'entreprises sensibles à cette réflexion m'ont permis d'observer, puis de mettre au point et d'affiner des méthodes permettant de concilier productivité, performances de l'entreprise, et qualité de vie des hommes.



En prenant en compte les mécanismes de fonctionnement de l'être humain, et en éliminant progressivement les facteurs responsables des erreurs et des dysfonctionnements, en améliorant les conditions de l'organisation, des relations, du management, on renforce l'implication, et on accroit les performances.

E n prenant en compte les impératifs de l’entreprise, et en aidant les hommes et les femmes à se préserver et à mettre en application individuellement et collectivement des méthodes de travail réduisant les impacts sur leur équilibre, on renforce leur qualité de vie.



Que ce soit pour l’homme, que ce soit pour l’entreprise, il me paraît indispensable de prendre en compte la symbiose Homme – Entreprise dans tous ses paramètres, afin d’avancer vers le mieux et le plus, mieux et plus de bien-être pour l’homme, mieux et plus de croissance pour l’entreprise.



Mes compétences :

Conseil

Santé

Management

Formation

Prévention

Communication

Organisation