Olivier LAPOUS

Revenu à des amoures fanées, j'exerce à nouveau comme correspondant au journal le Maine Libre, made in Sarthe. Cette activité intellectuellement gratifiante m’offre la possibilité de m’exprimer par la plume et par le pixel. Le contact avec des personnes d’horizons divers est un atout pour tisser davantage de liens, pour « réseauter ». Mais le fond de poche ne bruisse pas de mille cliquetis. C’est un job essentiellement confié aux retraités, car l’argent dégagé est maigre.



Aussi je recherche un emploi rémunérateur, stimulant pour le cortex, mêlant mes aptitudes les plus probantes : la photographie et l’écriture. Photo scolaire, photo de maternité, photo saison bord de mer et/ou montagne, photo en galerie commerciale… Euh comment dire ? L’abatage payé à la com’… sans façon !



« La belle image est une géométrie modulée par le cœur ». Willy Ronis



Mes compétences :

Relationnel

Sens du contact

Création artistique

Perfectionnisme

Rédaction

Photographie