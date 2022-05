Olivier LEHMANN

Fort de près de 20 ans d'expérience dans le secteur automobile, j'ai développé des compétences variées dans des fonctions marketing et commerciales à dimension internationale.



Je travaille actuellement au sein du Groupe PSA en tant qu’Area Operations Manager pour la Finlande, les Pays Baltes et la Hongrie avec pour objectif principal de développer les ventes et le résultat financier des 4 marques.



Je suis diplômé de l'ESC Lyon et parle couramment l'anglais.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

B2B

Marketing

Automobile