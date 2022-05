Olivier MACRI

Expert BAM, expert en organisation des centres de production et d'exploitation informatique; directeur de mission sur des projets d'urbanisation, d'organisation, BAM et BPM chez Solucom depuis mai 2008



Responsable BAM (Business Activity Monitoring) de 1999 à début 2008 chez Fujitsu Services.



Développement d'un centre de compétences dédié à la Supervision métier essentiellement avec l'utilisation du logiciel Business Bridge :



définition des rôles responsabilités et profils du centre de compétences (développeurs, chef de projets, architecte, concepteurs)

Mise en place d'une méthode pour la conception et le développement d'une supervision, la définition des normes et de l'architecture

Mise en place de l'organisation et des procédures du centre de compétences

Encadrement de l'équipe et animation des compétences



Expert dans la mise en place de centre de commandement (centre de pilotage en production informatique) à travers cinq chantiers : organisation, consigne et procédures, Outils (Hyperviseur et autres outils), Infrastructure (salle, Mur d'image, Poste avec trois Ecrans, sécurité, show room) et Transverse (liens avec les autres processus gestion des changements, gestion des problèmes, etc.)



Management d'équipe