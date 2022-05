Olivier MARCHE

Technic Aviation est une PME employant 35 personnes hautement qualifiées qui ont réparé ou révisé depuis 30 ans environ 30 000 équipements, et qui continue à traiter actuellement prés de 3000 hélices, régulateurs, roues ou freins par an.



La souplesse d'une PME est une grande force, et notre capacité d'adaptation repose sur un groupe structuré et animé par la volonté d'aller de l'avant.



Notre équipe dynamique, qui suit régulièrement des stages d'actualisation de ses connaissances chez les constructeurs, est dotée d'une forte capacité d'adaptation et de réactivité.



