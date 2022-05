Olivier MELLE

Une expérience professionnelle de près de 20 ans et une volonté grandissante

d'évoluer sont les raisons qui m'amènent à vous proposer ma candidature.



Fort de mon parcours et de nombreux objectifs atteints, j'ai acquis auprès des grands

groupes pour lesquels j'ai exercé, une autonomie totale dans la gestion complète d'un

site de part ma rigueur, mon esprit novateur et mon implication





Mes compétences :

Management opérationnel

Négociation

Agroalimentaire - produits frais

Restaurants

Cafes

Persévérance

Persuasion

Prise de décision

ISO 900X Standard