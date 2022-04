Sylvain MONTMORY

Quand on aime on ne compte pas …..



On aime une marque pour l’intelligence, le souffle, l’imaginaire ou la différence qui s’en dégage, mais aussi pour son authenticité ou sa capacité à surprendre. On ressent dans une marque une ambition, un engagement, des valeurs, un amour du produit, une forme d’exigence, au final une qualité qui va bien au-delà du rationnel.



Une marque qui dure est d’abord une marque qui vend, dont le prix des produits n’est plus le seul critère de décision !



Voilà mes principales missions depuis 16 ans (Audition Santé, Thiriet, Lafitte ...) : construire une marque de plus en plus forte, fidéliser les clients et en conquérir de nouveaux en exploitant l’ensemble des outils de communication.



