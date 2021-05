Olivier SICARD

Modèle reconnu de diversité et dinclusion, le centre de la relation client gère la réclamation pour 4 filiales du groupe ICF Habitat. Il répond aux demandes de plus de 200 000 clients. Il pilote la performance sur la prise en compte de la réclamation et de la demande client, le suivi et le management de l'outil de gestion de contact.

Le centre a obtenu le 25 mars 2014 le Label Responsabilité Social et est aujourd'hui le premier centre d'appels chez un bailleur social a avoir obtenu ce type de label. Celui-ci vient d'être renouvelé pour 3 ans. Très engagé dans la politique handicap, le centre relation client d'ICF Habitat réalise en 2019 l'embauche de plus de 20% de salariés en situation d'handicap.



http://www.esh-handicap.fr/temoignages/video/latest/icf-sabliere-innovation-engagement-handicap



https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/30/ces-entreprises-qui-se-veulent-plus-accueillantes-envers-les-salaries-handicapes_6021138_3234.html





« Le numérique transforme de manière cruciale la relation client. Il induit plus dimmédiateté dans les relations tout en fluidifiant la communication et les échanges dinformation. Lactivité du CRC ne se résume plus à répondre au téléphone : Notre transformation technologique et structurelle est en route pour répondre à lévolution des besoins de la gestion locative et des usages de nos locataires ».