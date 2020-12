Pascal DUVAL

Aujourd'hui, la relation clients est un facteur clé de réussite pour toute entreprise.

Mon parcours au sein d'un service clients BtoB me permet de vous apporter mes compétences dans le management d'équipes, la gestion de projet transverse et surtout la planification d'activité et de planning collaborateurs.

Mon écoute, mon adaptabilité et ma capacité à travailler en équipe sont des atouts que je suis prêt à mettre à votre service..



Mes compétences :

Scheduling

Workforce Management

Planning

Forecasting

Planification

Customer experience

Gestion de la relation client

Change management

Management

Service client

Previsionniste

Gestion de la relation client B2B

B2C

Call center

BtoB

Vente

gestion de la relation client B to C