Pascal VANDAME

Manager expérimenté, je suis un homme de terrain, pragmatique et humain, avec une base solide de compétences techniques, et une forte expérience de l’international.

Je suis un leader d’équipes, orienté ‘ressources’, aimant combiner l’atteinte de résultats et le développement des talents. J’ai un attrait particulier pour l’évolution des organisations, et une expérience de transformation d’équipes avec un souci d’amélioration de l’efficacité tout en plaçant l’Humain comme une composante essentielle du projet d’entreprise.



Spécialités: Equipements Industriels & Technologie.

Management d'usine, d'équipes de ventes et d'ingénierie - Activités de Production et de Service Client.

Développement d'Activités Opérationnelles et d'Equipes.

Expérience Internationale.