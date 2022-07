Pascale MASSON

Mon parcours professionnel m'a permis de toucher à de multiples corps de métier.

De la vente de voitures hors taxes au marketing en passant par l'assistance dans le montage d'infrastructures aéronavales, puis le management de projet et d'équipe dans les télécoms et les systèmes d'information, j'apprécie toujours autant de mettre en avant mes qualités humaines et mes compétences au service de nouveaux challenges.

Mon objectif : la satisfaction du client

_____________________________________________________________________

CHEF DE PROJET ET RESPONSABLE MOA EN ENVIRONNEMENT MULTICULTUREL

MANAGEMENT ET PILOTAGE

PRATIQUE COURANTE DE L'ANGLAIS



Mes compétences :

Services

Release management

Coordination

Organisation

SAP

Gestion de projet

Management

AMOA

Support