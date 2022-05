Patrice BERTHELOM

De formation initiale spécialisée dans l’innovation en industrie agroalimentaire, je possède également des compétences touchant à l’assurance qualité et à l’informatique généraliste.



Je cherche à valoriser au mieux mes compétences et mon expérience sur des postes de type chef de projet R&D en industrie agroalimentaire.





Mes compétences :

Contretypage

Analyse sensorielle

Formulation et élaboration de nouveaux produits

Gestion budgétaire

Conduite de projet

Techniques de Laboratoire

Assurance Qualité

Innovation produit