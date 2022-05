Patrice ISSARTEL

Depuis plus de vingt ans j'ai consacré ma carrière au marketing et à la vente d'instrumentation scientifique et technique destinée aux laboratoires de différents secteurs d'activités :

• Transfusion sanguine

• Pharmacie

• Chimie

• Agro-alimentaire

• Oenologie



Le développement commercial de produits de haute technologie destinés à des marchés de niche m'a amenée à intervenir à différents niveaux :

• Marketing produit, élaboration des cahiers des charges en lien direct avec les équipes de développement, plan de lancement de nouveaux produits.

• Formation des équipes de ventes et des équipes techniques.

• Mise en place de réseaux de distribution sur les marchés export (Europe du sud et Europe centrale, Australie, Japon).

• Encadrement d'équipes de vendeurs.

• Participation aux congrès et salons de la profession.



Aujourd'hui j'interviens en tant que consultant indépendant auprès de structures spécialisées dans les produits scientifiques. Je les accompagne tant sur le plan marketing et communication (plaquettes, traductions de documentation) que commercial.



Mes compétences :

Export

Animation de formations

Documentation technique

Distribution B2B

Réseaux d'entreprises

Marketing