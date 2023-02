Patrice RADÉ

Je veille à l'a bonne adéquation des systèmes d'information à nos activités de formation et de conseil, tant au niveau logiciel que matériel.

Le monde de la formation est en perpétuelle évolution, encadré par des obligations légales qui changent en permanence.

Je m'assure en permanence que nos systèmes de gestion nous aident à diminuer le poids de toutes ces contraintes externes, et nous permettent de mesurer l'activité économique et la rentabilité de nos centres de formation, en fournissant aux décideurs un système fiable et ouvert, et aux clients entreprises et apprenants les informations dont ils ont besoin via le portail Web.



Au niveau des équipements, je considère qu'un système informatique fiable et adapté permet à chaque utilisateur de se focaliser sur son travail sans craindre de l'outil. Une grande partie de mon travail consiste à assurer le support pour les logiciels de gestion et de m'assurer que mon équipe assure aux utilisateurs un service de proximité rapide et bienveillant quelle que soit la nature du problème, que ce soit une panne d'un périphérique mineur ou d'un serveur critique.



Il m'arrive de temps en temps de mener des missions en Afrique de l'Ouest pour assister des démarrages de Centres de Formations professionnels en y mettant en place seul ou avec des partenaires locaux le système d'information et en assurant les formations nécessaires à la mise en place des "bonnes pratiques".



Mes compétences :

Patience et pédagogie

Vulgarisation des principes techniques

Dynamisme dans toutes mes activités

Communication avec tout type de public

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage