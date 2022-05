Paul DOS REMEDIOS

17 ans d’expérience dans le Broadcast en tant que Développeur, Formateur, Ingénieur Avant-Vente

Et Responsable Commercial

- Ecoute et Compréhension des problématiques clients,

- Préconisation de solutions techniques adaptées à valeur ajoutée,

- Réponse à appels d’offres,

- Construction de réponses point à point, claires et structurées

- Présentation et négociations de contrats



Sens Relationnel, rigueur, organisation, persévérance,

Capacité de synthèse et de schématisation,

Sensibilité marketing, orientation client,

Capacité d’adaptation, curieux, créatif,

intégrité.



Mes compétences :

Architect

Audiovisuel

Avant vente

Commercial

Ingénieur Support

ingénieur système

Sales

Sales support

Support

Support commercial

Vente

Ingénierie système