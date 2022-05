J’ai couru le Marathon de Paris en 4h00, traversé la France à vélo jusqu’à la Pointe du Raz, tenté deux fois l’ascension du Mont Blanc… avec 55% de capacité respiratoire. Mon corps s’exprime au travers de la mucoviscidose.



Au-delà du défi sportif et de 34 ans de quête de sens, je suis déterminé à faire triompher la vie et réaliser mes rêves : respirer à 100%, changer mon ADN… Tout est possible !

Jusqu’où êtes-vous prêts à aller ? Découvrez :

• Comment augmenter la puissance de votre vision stratégique?

• Quelles sont les motivations profondes qui garantissent à chaque instant, l’implication inconditionnelle de vos collaborateurs ?

• Quel est le sens ultime de la vision de l’entreprise de demain ?



Je m’appelle Paul FONTAINE. Je suis coach en neurosciences motivationnelles et conférencier professionnel à haut niveau d’exigence labellisé par l’AFCP. Je suis LE coach/conférencier du dépassement de soi !



Mon ambition est à l’image de mes valeurs : Espoir, Vérité, Liberté, Joie, Amour, Bien-être et Quête de sens.



Conférence :

• Faire vivre avec mon cœur et avec mes tripes, des émotions fortes et une expérience hors du commun pour changer durablement votre façon de manager.

• Transmettre ma rage de vivre et l'envie furieuse de réaliser vos rêves pour inspirer vos collaborateurs et augmenter votre chiffre d’affaire.



Coaching :

• Trouver vos solutions pour résoudre vos problèmes et passer massivement à l’action pour gagner.

• Identifier, vaincre et dépasser vos peurs les plus tenaces.

• Déterminer vos objectifs pour réaliser votre rêve pour vous accomplir et embrasser le bonheur aujourd’hui.



Mesdames, Messieurs, la vie c’est maintenant ! Visez l’impossible ! Touchez l’horizon !



Paul FONTAINE

Résilient - Athlète - Conférencier

paul-fontaine.com

paul.fontaine@ymail.com

-Speaker TEDx La Rochelle, Journée De l’Audace et Grand Sommet de la Motivation 2017.

-Coach formé à l’Institut des Neurosciences Appliquées

-Conférencier labellisé par l’AFCP

Appelez-moi maintenant: +33 (0) 637673932



Mes compétences :

Motivation

Coaching

Amour

Conférencier

Dépassement de soi

Résistance stress

Management

Conduite du changement

Sport

Coaching sportif

Leadership

Développement personnel

Santé

Team building

Formation professionnelle