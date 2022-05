Paule-Marie RAMBERT

Je suis Directrice de l'association Les Rendez-Vous Lecture, depuis 5 ans nous proposons différentes déclinaisons de la lecture à voix haute. La dernière en date est étonnante par ses effets ""LULUE® , passeurs de lecture", avec nous, des personnes âgées, (en Ephad, à domicile…) se forment à la lecture à voix haute en atelier, ouvert à tous, tout au long de l’année et se produisent en public dans leur ville. Les effets sur les personnes agées sont très forts : mémoire, plaisir d'être ensemble, élocution, joie d'oser monter sur scènes, sentiment de vivre un atelier porteur de sens et intégrer dans la ville… Nous souhaitons porter ce concept dans les Ehpad et centre de gérontologie sur un territoire toujours plus grand, n'hesitez pas à nous joindre.



nous proposons aussi des RENDEZ-VOUS LECTURE où nous donnons rendez-vous à nos auditeurs dans des lieux atypiques : galeries d’art, bars-à-vins, épiceries après la fermeture, librairies, artisans, belles demeures ou péniche...

Les textes sont choisis en écho aux lieux. Toutes les lectures sont suivies d’un pot amical. Un partenariat se met en place avec les hôtes qui trouvent là un nouvel outil de communication sur leur activité.



et deux fois par an, nous programmons des compagnies de théâtre, qui portent en scène la littérature et la poésie : LES RENDEZ-VOUS SCÉNIQUES.



Mes compétences :

Relations humaines

Psychologie du travail

Risques psychosociaux

Gestion de projet

Communication culturelle

Organisation d'évènements

Formation